Motorista morre ao invadir casa com carro na vizinhança de SP Reprodução/ Record

Por iG

Publicado 08/02/2021 16:38

São Paulo - Nesta segunda-feira (08), um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após o condutor perder o controle do veículo e invadir uma casa na Zona Norte de São Paulo. O motorista teria perdido a direção do carro em uma curva e entrou na garagem de uma moradia da região. As informações foram apuradas pelo R7.



Com o impacto, o motorista, de 38 anos, morreu na hora e o passageiro foi amparado e conduzido ao Hospital Geral de Osasco, em estado grave e passa por uma cirurgia. Segundo informações, o veículo que é avaliado em torno de R$ 150 mil, teve os dois airbags acionados e o carro teve sua parte da frente destruída pelo impacto.

Em relação ao imóvel, não houve registro de feridos pois a casa se encontrava desativada e só era utilizada como garagem. As autoridades suspeitam de que o condutor possa ter ultrapassado o limite de velocidade, que no trecho especifico é de 90km/h.

Durante o acidente, o poste de luz e o ponto de água da casa foram atingidos, e se encontra danificado desde de o momento da batida. O portão de proteção da casa foi destruído. As autoridades já estiveram no local para realizar a perícia e no momento, trabalham para descobrir a causa do acidente. Segundo as declarações da esposa do motorista, seu marido havia comprado o automóvel há menos de uma semana. Ele deixa sua esposa e dois filhos.

Em nota, a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, declarou que o carro atingiu um posto que serve energia para clientes e faz a medição de consumo. Técnicos da companhia irão isolar os fios que fornecem a energia para resolver situação.