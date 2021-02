Desaprovação do governo de Jair Bolsonaro continua em crescimento AFP

Por iG

Publicado 08/02/2021 17:01 | Atualizado 08/02/2021 17:03

Brasília - Nesta segunda-feira (08), foi divulgada uma pesquisa pela XP/Ipespe que revela que a desaprovação do governo de Jair Bolsonaro ainda continua em crescimento. O levantamento mostra que o descontentamento da população passou de 40% de janeiro para 42% em fevereiro. As informações foram apuradas pela Carta Expressa.



Com esse resultado, houve uma oscilação em quem considera o governo bom ou ótimo. Passou de 32% de janeiro para 30% nesse mês de fevereiro. Esse foi o quarto levantamento seguido em que, resultados negativos estão em crescente em relação a aprovação do governo de Bolsonaro.

Segundo a pesquisa, o aumento da desaprovação, que foi registrado desde de setembro de 2020, vem por meio da parte da população mais pobre do país, os que ganham até dois salários mínimos, o resultado foi de 39% para 45%. Também é possível observar um aumento dessa reprovação pelas regiões do Brasil como a Centro-Oeste e Norte que foram de 32% para 40% e no Nordeste que foi de 43% para 48%.