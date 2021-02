'Filho 04' do presidente postou vídeos em casa de show com diversas outras pessoas sem máscara ou distanciamento Reprodução

Por iG

Publicado 08/02/2021 18:30 | Atualizado 08/02/2021 18:32

Rio - Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente, publicou nas redes sociais neste domingo (7) um vídeo assistindo um show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo. No evento, não havia distanciamento social ou uso de máscaras.



“Invadi o camarote dos caras. Esquece, ‘tô’ na área. Aí, canta ‘Facas’ hoje, pelo amor de Deus. Esquece, papai, esquece”, afirma Renan na gravação.

Apelidado de "pegador do condomínio" por Jair Bolsonaro, Renan nunca concorreu a nenhum cargo público, e recentemente lançou um canal no Youtube com o nome "Condomínio 04” em referência a declaração do seu pai.

Segundo dados do Painel COVID-19, a capital do país, Brasília, registrou mais de 280 mil casos e 4600 óbitos em decorrência do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Até domingo (7), 56,3% dos leitos da rede pública estavam ocupados por pacientes.