Por IG - Último Segundo

Publicado 08/02/2021 21:57

Em meio ao aumento sucessivo na média de mortes por covid-19 no Brasil, 71% da população do país é a favor da adoção de novas medidas de isolamento social para conter a disseminação do vírus. É o que mostra um levantamento realizado pelo PoderData em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes.

Os que são contra são 24%, enquanto 6% não souberam ou não responderam. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Os dados foram coletados de 2.500 pessoas em 519 municípios, nas 27 unidades da Federação, entre os dias 1 e 3 de fevereiro.

Quem mais é a favor de novas medidas de isolamento:

mulheres (75%);

pessoas de 25 a 44 anos (74%);

moradores da região Norte (88%);

os que têm só o ensino fundamental (73%);

quem recebe mais de 10 salários mínimos (78%)

Quem mais se opõe a restrições sociais:

homens (28%);

jovens de 16 a 24 anos (33%);

moradores da região Sul (36%);

os que têm só ensino superior (28%);

os que recebem de 5 a 10 salários mínimos (33%).

Bolsonaristas são os que mais rejeitam restrições

Presidente Jair Bolsonaro Sergio Lima / divulgação

A pesquisa PoderData mostra que a rejeição de Bolsonaro às medidas de distanciamento têm influência sobre seus apoiadores.

Entre os que avaliam o trabalho do presidente como “ótimo” ou “bom”, 44% desaprovam as medidas. Outros 52% são a favor.

No grupo dos que acham Bolsonaro “ruim” ou “péssimo”, a taxa dos que apoiam o distanciamento é de 86%. Só 10% são contra.