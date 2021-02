Ambulância de UTI móvel é usada para fazer carreto Reprodução Record TV Minas

Por IG - Último Segundo

Publicado 09/02/2021 13:28

Uma ambulância de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) estava sendo utilizada para transportar móveis na cidade de Betim, em Minas Gerais. Moradores registraram o momento em que a van para em uma rua da cidade e, ao invés de atender pacientes, recebe uma geladeira para ser transportada na traseira veículo.

O caso ocorreu no último sábado (6) no bairro Jardim das Alterosas. Os donos da ambulância retiraram a placa do veículo ao notarem que estavam sendo filmados pelos moradores. Mesmo com os vídeos, até o momento não foi identificado o dono do veículo.

“Toda frota de ambulância do SUS/ Betim está devidamente emplacada e identificada com adesivo da prefeitura e os dizeres "em serviço”. Além disso, o município não possui nenhum veículo Renault, modelo Master, com adesivo de UTI na parte traseira”, diz uma nota envida pela Prefeitura de Betim à RecordTV.