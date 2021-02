Por IG - Último Segundo

Publicado 09/02/2021 16:00 | Atualizado 09/02/2021 17:18

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promoveu, nesta terça-feira, uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, em Brasília, sem a presença de seu vice-presidente Hamilton Mourão.

O encontro, que não foi incluído na agenda oficial do presidente, contou com a presença de 22 dos 23 ministros do governo. O único que não compareceu foi o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que está em agenda no exterior.

Segundo a Folha de S. Paulo, Bolsonaro avisou sobre a reunião a cada pasta de maneira individual, justamente para não precisar convidar Mourão. Ainda segundo a reportagem, a desconfiança de Bolsonaro em Mourão se deve ao fato do presidente acreditar que seu vice vaza informações importantes dos encontros para a imprensa.

Na segunda-feira, em entrevista à TV Bandeirantes, Bolsonaro foi perguntado sobre a relação com o vice-presidente. "Está tudo bem", disse o presidente.

Nos bastidores do planalto, Bolsonaro já estaria articulando para encontrar outro vice para sua chapa que irá tentar a reeleição no ano que vem à presidência da República.

Articulaçãoes da ala militar estariam pensando na possibilidade de Mourão tentar disputar um cargo para o senado pelo Rio Grande do Sul, inclusive com o apoio de Bolsonaro.