Por IG - Último Segundo

Publicado 09/02/2021 17:49

Sergio Moro, juiz responsável por liderar a Operação Lava Jato, foi alvo de protesto durante seminário online nesta terça-feira (9).

“Moro, explica as mensagens da #VazaJato”, dizia em um cartaz exibido durante o webinário, que tratava sobre a operação. A responsável pelo protesto é uma mulher, que entrou com o próprio nome na chamada de vídeo.

“Vaza Jato” é o título de uma série de reportagens divulgadas inicialmente pelo The Intercept Brasil, que foi o primeiro veículo de comunicação que teve acesso ao material, obtido por hackers.

Posteriormente, a Polícia Federal criou uma operação para encontrar os responsáveis por invadir os celulares de figuras como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro.

A defesa do ex-presidente Lula conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) no final de janeiro o acesso à íntegra das conversas entre Moro e procuradores da Operação.