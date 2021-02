Por iG

Publicado 09/02/2021 19:15

O ex-presidente Lula deu entrada no Hospital Sírio Libânes no último sábado, dia 6, com quadro de bacteremia. As informações são da assessoria do petista.



Segundo nota, Lula passou quatro dias internado, até receber alta do hospital na manhã desta terça-feira (9).

"O paciente encontra-se clinicamente estável", tranquiliza a assessoria, que informa que o ex-presidente foi medicado com antibióticos.

A bacteremia é uma doença que leva bactérias para a corrente sanguínea, podendo causar infeccções graves.