Governador de São Paulo, João Doria, recebe mais um carregamento de doses de vacina contra a covid-19 Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 09:03 | Atualizado 10/02/2021 10:37

São Paulo - O governador de São Paulo, João Doria, recebeu, na manhã desta quarta-feira, no aeroporto internacional de Guarulhos, 5,6 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção local de mais 8,7 milhões de vacinas contra a covid-19 pelo Instituto Butantan.

"Todo esforço até aqui é recompensado com as imagens dos nossos heróis da saúde e idosos sendo imunizados nos quatro cantos do País. Viva a vacina. Viva a vida!", escreveu ele no Twitter.

Mais 8,7 milhões de doses da vacina do Butantan para salvar vidas no Brasil. Todo esforço até aqui é recompensado com as imagens dos nossos heróis da saúde e idosos sendo imunizados nos quatro cantos do País. Viva a vacina. Viva a vida! #Esperança pic.twitter.com/eVh20pTzW3 — João Doria (@jdoriajr) February 10, 2021

Agora, o material será transportado em caminhões refrigerados até a sede do Butantan, na capital, onde as vacinas são envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição no SUS (Sistema Único de Saúde).



Na última quarta-feira, o Governo de São Paulo e o Butantan receberam um lote inicial de 5,4 mil litros de IFA. A matéria-prima já está sendo usada na produção de 8,6 milhões de doses que estarão prontas para imunizar a população no final de fevereiro. Já o lote desta semana será usado em doses que começam a ser distribuídas no início de março.



As novas cargas somam 17,3 milhões de doses entregues a partir do final deste mês. Até o momento, o Butantan já entregou 9,8 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde.



Em janeiro, foram 6 milhões de doses no dia 17, outras 900 mil no dia 22 e mais 1,8 milhão no dia 29, em cumprimento ao contrato que incluiu o imunizante no PNI (Plano Nacional de Imunizações). Na primeira semana de fevereiro, outras 1,1 milhão de doses foram disponibilizadas ao governo federal.



A previsão do Butantan é que a produção local chegue a 600 mil doses diárias a partir das duas cargas de matéria-prima do imunizante contra o coronavírus. O instituto ainda negocia um terceiro lote de 8 mil litros de IFA para cumprir o contrato com o Ministério da Saúde.



O acordo prevê 46 milhões de doses até o final de abril e um adicional de 54 milhões de vacinas com prazo a definir.