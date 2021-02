PetCenso2020 é um levantamento da DogHero e da Petlove que cadastrou 1,8 milhão de pets Divulgação/PetCenso2020

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 12:46

Como se chama o seu pet? Se for um cão macho, é muito provável que o nome seja Thor e, se for fêmea, as chances são maiores para Mel. Poderia ser um “chute no escuro”, mas não é: um levantamento da DogHero e da Petlove cadastrou 1,8 milhão de pets para fazer o PetCenso 2020. Nele, é possível encontrar os nomes e as raças de cães e gatos preferidos pelos brasileiros.

O PetCenso foi criado em 2016 pela DogHero, empresa de serviços para animais de estimação. Neste ano, porém, os dados são ainda mais robustos depois da união com o petshop online Petlove.

Para os cães machos, as principais escolhas de nomes foram Thor (1º lugar) e Luke (2º lugar). Já com as fêmeas, os nomes mais escolhidos foram Mel (1º lugar) e Nina (2º lugar). A raça preferida não poderia ser outra: o nosso querido vira-lata, também chamado de SRD (sem raça definida), com 32%, que desde 2016 segue na 1ª posição do ranking. A segunda raça mais encontrada foi a Shih Tzu (12%).

Já com os gatos, Nina foi o nome mais escolhido para as fêmeas e Tom para os machos. A raça preferida dos brasileiros para os felinos também é tradicional: os vira-latas ou SRD, seguidos pelos siameses.

Confira os principais dados do PetCenso 2020:

