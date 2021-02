Média móvel dos últimos sete dias continua acima de mil mortos Reprodução/iG Minas Gerais

Foi divulgado através dos dados das secretarias estaduais de saúde, contabilizados até as 20h de terça-feira (09), que o país teve cerca de 1.340 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas.

O Brasil chega a marca de 233.588 fatalidades desde de o início da pandemia. Com isso, a medida móvel dos últimos sete dias apresenta mais um número negativo com 1.029 óbitos. Dessa maneira, são 20 dias com a média acima de 1 mil.

As estatísticas foram divulgadas através do levantamento feito pela parceria dos consórcios de veículos de imprensa. No total, são aproximadamente 9,6 milhões de brasileiros que foram infectados pela covid-19.