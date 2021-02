Raio atingiu casa na Baixada Santista Reprodução/Facebook/Viver no Morro e Região

Por iG

Publicado 10/02/2021 13:53

São Paulo - Na última quinta-feira (4), um raio atingiu uma residência no Morro Santa Maria, em Santos, no litoral de São Paulo. Isabele Cristina, uma menina de 9 anos, está há quase uma semana internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tratando das queimaduras de 2º e 3º graus após receber boa parte da descarga elétrica do raio.



Os familiares da menina sofreram queimaduras leves e moderadas. O raio atingiu a casa por volta das 21h30. A cozinha, onde estava a menina, foi o cômodo mais afetado pelo raio. A descarga gerou um efeito em cadeia que explodiu todas as tomadas da casa e gerou um incêndio no disjuntor. A menina foi levada para a Santa Casa de Santos. O clarão da explosão cegou temporariamente os membros da família.

A criança precisou ser entubada por conta de uma queimadura ter atingido o pescoço da vítima, podendo atingir as artérias respiratórias.