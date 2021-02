Brasil

Após polêmica, Lira promete "dialogar" sobre novo espaço para comitê de imprensa na Câmara dos Deputados

A informação foi dada durante a sessão deliberativa extraordinária desta quarta-feira, dois dias depois de o próprio Arthur Lira anunciar a transferência dos jornalistas para uma sala sem janelas no subsolo do prédio do Congresso

Publicado há 3 horas