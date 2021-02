Covid-19: mundo deve chegar hoje a 150 milhões de doses aplicadas Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 19:56

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (10) a antecipação da vacinação do grupo de 85 a 89 anos para a próxima sexta (12), três dias antes do previsto. Já a imunização de idosos com idade entre 80 e 84 anos será a partir do dia 1º de março em todo o estado de São Paulo.

“Com a chegada de mais insumos para a produção da vacina do Butantan, o estado de São Paulo começa no dia 1º de março a vacinar todos os idosos acima de 80 anos de idade”, disse Doria. “São boas notícias para aumentar nossa esperança, perspectiva de proteção à vida e também nos dar um alento em meio a tantas notícias tristes de perdas e de contaminações”, acrescentou.



A vacinação contra o coronavírus começou no dia 17 de janeiro, na capital paulista, logo após a aprovação emergencial da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ao imunizante do Instituto Butantan. Até o início da tarde desta quarta, pouco mais de 1 milhão de pessoas já tinham sido vacinadas em todo o estado.

Publicidade

O público-alvo de 80 a 84 anos totaliza 563 mil pessoas nos 645 municípios de São Paulo. Os idosos desta faixa etária poderão ser imunizados com parte das 8,7 milhões de novas doses da vacina do Butantan, que serão produzidas com insumos que chegaram ao Brasil na manhã desta quarta.



Já os 309 mil idosos de 85 a 89 anos poderão receber vacinas a partir desta sexta. A agilidade na logística da Secretaria de Estado da Saúde permitiu a antecipação da campanha. Em 24 horas de trabalho, a pasta conclui nesta quarta o envio de mais de 900 mil doses da vacina do Butantan a todas as regiões do estado.



A medida também permite que os municípios comecem a oferecer a segunda dose da imunização a grupos que já tomaram a vacina do Butantan desde janeiro – profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, além de idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir de 18 anos que vivem em instituições de longa permanência.



Assim que o Ministério da Saúde assegurar novos repasses de vacina a São Paulo, o Governo do Estado irá divulgar as próximas etapas do cronograma e respectivos públicos-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19.