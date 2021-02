Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/02/2021 10:28 | Atualizado 11/02/2021 10:33

"Não acredito em um veto do presidente Bolsonaro", disse Lira, em entrevista à Band News. Ele defendeu um esforço por parte da agência para acelerar o processo de aprovação de vacinas, diante do que chamou de uma "situação de guerra" contra o coronavírus. Nesta quarta-feira, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, se reuniu com Bolsonaro para pedir que o mandatário vete o dispositivo , por considerar que o prazo "extingue a capacidade da Anvisa de se manifestar em termo de análise." O prazo foi incluído pela Câmara em uma Medida Provisória (MP) editada pelo governo.