O homem foi flagrado durante uma ronda da PM na região Polícia Militar/Divulgação

Por iG

Publicado 11/02/2021 14:34 | Atualizado 11/02/2021 14:34

Florianópolis - Em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, um motorista foi preso após ser flagrado embriagado conduzindo um Fusca sem o volante. O caso aconteceu na noite de sábado (06) e foi divulgado nesta quarta-feira (10) pela Polícia Militar. As informações são do portal G1.



Segundo a publicação, o infrator informou aos policiais que não possuía carteira de habilitação. Além da falta de volante, o veículo também estava com os pneus carecas e com os faróis apagados circulando na Rua XV de Novembro, no Centro da cidade.

A abordagem foi feita durante uma ronda na região e, de acordo com a polícia, o homem quase bateu em uma motocicleta. O condutor, que não teve a identidade revelada, tinha forte odor de bebida e estava com a fala alterada, informou a PM. O teste do bafômetro foi realizado e constatou que ele tinha 0,94 mg/l de álcool no sangue. Ele foi preso por embriaguez ao volante, conduzido à delegacia e o veículo apreendido.