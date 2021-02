Presidente tem intenção de comprar 'spray' sem comprovação científica Reprodução Facebook

Publicado 11/02/2021 20:25

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta quinta-feira (11) durante transmissão ao vivo feita pelas redes sociais que conversará por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta (12).



Segundo Bolsonaro, o Brasil "está em contato" com Israel para comprar o EXO-CD24, medicamento experimental usado em pacientes com quadro grave de Covid-19. O chefe do executivo reiterou que a compra depende do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em estudo feito com 30 pacientes, 29 pacientes apresentaram melhoras significativas em um curto espaço de tempo. Apesar da notícia animadora, são necessários mais testes para que seja comprovada sua eficácia.

O próprio presidente classificou o medicamento como sendo "sem comprovação científica", "mas que tem dado certo".

Ironizando, Bolsonaro afirmou “que levou pancada” quando sugeriu o uso de um remédio sem comprovação, se referindo a Hidroxicloroquina.