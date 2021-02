Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP) Uriel Punk/Parceiro/Agência O Dia

Por iG

Publicado 12/02/2021 17:26 | Atualizado 12/02/2021 17:28

Rio - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 89 anos, foi vacinado nesta sexta-feira (12) contra a Covid-19. Por recomendação de seus médicos, o ex-presidente foi vacinado em sua casa.



O tucano está na faixa etária autorizada para receber o imunizante na cidade de São Paulo, que vai dos 85 a 89 anos.



Fernando Henrique Cardoso é defensor da CoronaVac - vacina do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac - desde o aval dado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Em janeiro, o ex-presidente participou de um evento a favor da vacina ao lado do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Além dele, os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e José Sarney (MDB) também participaram por videoconferência.