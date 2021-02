Por iG

Publicado 14/02/2021 12:41 | Atualizado 14/02/2021 12:41

A gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), gastou R$ 7,2 milhões em dinheiro público em viagens oficiais usando jatos executivos fretados sem licitação. Entre outubro de 2019 e outubro de 2020, o governador e sua equipe viajaram pelo interior do estado e para Brasília nos jatos que são projetados para viagens internacionais. A informação foi publicada pelo portal Uol.



O governador e sua equipe se revezaram entre 3 aviões de 3 empresas de táxi aéreo a um custo que variou entre R$ 8.200 e R$ 18 mil a hora. Os números vão de encontro ao momento que o estado vive em relação à saúde no estado, que sofre pela falta de leitos e de oxigênio.

Procurada pelo Uol, a Secretaria Estadual da Casa Militar respondeu que as aeronaves foram utilizadas para o transporte de "oxigênio medicinal, medicamentos, EPIs (...) vacinas e traslado de corpos de vítimas da covid-19 que estavam em tratamento em outros estados".

E complementaram: "A localização geográfica de Manaus em relação aos grandes centros administrativos e decisórios do país e a baixa disponibilidade de voos em horários diversos dificultam o deslocamento de forma ágil. Neste período de pandemia, houve a necessidade de deslocamento rápido do chefe do executivo para busca de apoio e recursos para o Estado".