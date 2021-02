Por iG

Publicado 15/02/2021 12:04

Minas Gerais - Uma motorista de aplicativo de 41 anos foi agredida e dopada durante um roubo nesse domingo, dia 14, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um adolescente de 17 anos foi detido, e os outros dois criminosos fugiram. As informações são do jornal O Tempo.

No boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher contou que recebeu um chamado de corrida e três homens entraram no carro. No caminho, o roubo se iniciou: ela teve os cabelos puxados e uma arma colocada no pescoço.

Em seguida, os bandidos a passaram para o banco de trás e amarraram suas mãos em abraçadeiras. Em seguida, o trio obrigou a motorista a tomar um medicamento ansiolítico em gotas. Nesse momento, eles passaram ao lado de uma viatura, e a vítima começou a gritar e, então, levou coronhadas na cabeça e vários chutes na barriga.

Uma perseguição policial se iniciou a partir disso. Os bandidos pegaram a contramão para fugir e o ladrão dirigiu em alta velocidade até o Anel Rodoviário, onde colidiu com uma BMW.

Os policiais deram ordem de parada, mas o ladrão continuou dirigindo em alta velocidade até bater em um meio-fio na alça de acesso à avenida Américo Vespúcio.

Os três tentaram fugir a pé, mas o adolescente caiu de um barranco e foi pego pela polícia. Ele contou onde os comparsas moram, mas os outros bandidos não foram localizados até o momento.

A vítima foi retirada do carro bastante machucada. Ela e o menor foram socorridos e encaminhados ao hospital Odilon Behrens. No carro, os policiais encontraram um simulacro de arma, duas abraçadeiras sujas de sangue, um cordão dourado e um frasco de remédio. O adolescente foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA/BH).