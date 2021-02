Polícia Civil Ciete Silvério/Governo do Estado de SP

15/02/2021

São Paulo - A Polícia Civil prendeu seis homens e quatro mulheres envolvidos com crimes de estelionato e lavagem de dinheiro que vitimaram pelo menos 11 idosos em Sorocaba. As detenções ocorreram na última sexta-feira, dia 12, na capital, Região Metropolitana e nas cidades de Bragança Paulista e Praia Grande, em SP. Na ação, além de celulares e outros equipamentos, foram recolhidos R$ 400 mil em espécie no imóvel do líder do grupo.



Os trabalhos foram desempenhados pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Sorocaba, que iniciou as apurações há cerca de seis meses e conseguiu, junto à Justiça, 20 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão contra os suspeitos. As ordens judiciais foram cumpridas no final da semana passada em uma operação nomeada de "Artificium", sendo que apenas um envolvido ainda não foi localizado.



O líder do grupo foi detido junto com sua esposa em um apartamento de luxo em Barueri. No imóvel foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos e R$ 400 mil em espécie, que estavam distribuídos em caixas.



Nos outros locais, alvos das ordens judiciais, foram recolhidos mais celulares, computadores, folhas de cheques e máquinas de cartão utilizados nos delitos. Em um dos endereços, na Zona Norte de São Paulo, foi encontrada uma central de telemarketing usada para atrair as vítimas previamente selecionadas por idade (acima de 60 anos) e região.

Modus Operandi



De acordo com o delegado Rodrigo Ayres, da Deic de Sorocaba, o grupo contatava as vítimas e informava que seu cartão bancário havia sido clonado. Convencidas do ocorrido, elas autorizavam o bloqueio do cartão e o entregavam para um membro do grupo, que se passava por colaborador do banco e retirava os cartões nas residências das vítimas com o uso de uma moto.



Depois, o motoboy se deslocava até outros membros da quadrilha, em sua maioria pessoas que trabalhavam com vendas dentro de suas casas e possuíam máquinas de cartão. Dessa forma, o grupo realizava transações bancárias, além de compras pela internet.



Todos os presos foram levados à especializada e responderão por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os homens foram encaminhados à Cadeia Pública de São Roque e as mulheres para a de Cesário Lange. Diligências são realizadas para capturar o último envolvido no esquema de golpes - o motoboy.