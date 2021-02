Rio de Janeiro registra mais de 2 mil novos casos de covid-19. Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/02/2021 14:56

O secretário de Estado da Saúde de São Paulo Jean Gorinchteyn informou na manhã desta segunda-feira, 15, durante entrevista ao Bom Dia São Paulo, da TV Globo, que o Estado de São Paulo já contabiliza 25 casos da variante brasileira do novo coronavírus, a P1, dos quais 16 são autóctones (de transmissão interna).



O município com o maior número de registros é Araraquara, no interior paulista, que decretou "lockdown" a partir hoje por causa do aumento de casos e de óbitos pela covid-19. Infratores estarão sujeitos a multas que variam de R$ 120 a R$ 6 mil.



Segundo o secretário, a pasta foi informada de que a presença da cepa britânica foi descartada, mas o número de casos da cepa brasileira aumentou. "Agora, pela manhã, a pesquisadora Ester Sabino (da Universidade de São Paulo) nos comunicou que, três cepas que tinham sido colocadas como cepas britânicas, foram resequenciadas e afastou-se a possibilidade da cepa britânica, porém, aumentou a estatística. Nós tínhamos oito casos em Araraquara para a cepa P1, do Amazonas, e elas passaram a consagrar como 12 casos agora. Por outro lado, nos deixa mais tranquilos, porque não temos duas cepas diferentes circulando, mas uma nova cepa", informou ao telejornal.



A pesquisadora explicou que as amostras foram sequenciadas utilizando uma nova técnica. "Os resultados da sexta-feira foram baseados em uma técnica nova de PCR para tipagem, mais rápida e barata. Ainda não tínhamos sequenciado os casos. Durante o final de semana, nós sequenciamos e as amostras P1 confirmaram o resultado, mas as três amostras suspeitas de B 1.1.7 não foram confirmadas por sequenciamento".



Gorinchteyn informou ainda que os 12 casos do município são autóctones, assim como três de Jaú e um da capital, que foi anunciado no último sábado, 13. Dessa forma, a nova variante já está circulando em quatro municípios do Estado.