A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu seis galos de rinha, que eram transportados em um carro oficial da prefeitura de Boa Vista da Aparecida (PR), cidade de 7,5 mil habitantes localizada na região de Cascavel, a 488 km de Curitiba. Os agentes decidiram abordar o motorista, porque ele havia feito uma ultrapassagem em local proibido, e ao pedir a documentação foram surpreendidos ao saber que o condutor era Leonir Antunes dos Santos, prefeito do município. Outra surpresa foi constatar que o veículo estava com licenciamento atrasado.



O flagrante foi realizado nas redondezas de Sarandi, cidade gaúcha próxima a Passo Fundo, a 284 km de Porto Alegre. Leonir Antunes dos Santos (PL) vai responder por maus-tratos aos animais e por improbidade administrativa. Segundo informações da PRF, ambas as ocorrências já foram repassadas para o Ministério Público.



Os agentes levaram o prefeito para a delegacia da Polícia Civil em Sarandi, enquanto os galos foram encaminhados para o hospital veterinário de Passo Fundo e o veículo está retido em depósito da Polícia Rodoviária Federal. Leonir Antunes dos Santos está cumprindo o seu segundo mandato em Boa Vista da Aparecida.



A reportagem entrou em contato com Leonir Antunes dos Santos e aguarda resposta. Também busca contato com a Prefeitura de Boa Vista da Aparecida. O espaço está aberto para manifestações.