Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde Luciano Belford / Agência O DIA

Por iG

Publicado 16/02/2021 15:31 | Atualizado 16/02/2021 15:32

Brasília - Governadores se reunirão com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para cobrar medidas de combate à pandemia de Covid-19, como entrega de novas doses de vacinas e disponibilização de leitos de UTI. A reunião foi divulgada pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT).



Assuntos que serão discutidos

Cronograma de entrega de vacinas até abril;

Atualização sobre as negociações para compra de doses da Sputinik V e da Covaxin;

Sanção da medida provisória dá 5 dias para que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorize o uso emergencial de vacinas contra covid-19 que já tenham aprovação internacional;

Pagamento de UTIs exclusivas para pacientes com covid-19 e ampliação da demanda;

Medicamentos em falta ou que os preços subiram de forma abrupta.

Segundo o governador do Piauí, o fórum de governadores procurou os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado (Pacheco), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para que os dois auxiliem no diálogo com Bolsonaro para que a MP que acelera a aprovação de vacinas para uso emergencial seja aprovada.

Apesar de Lira já ter se mostrado a favor da medida, o da Anvisa, Antônio Barra Torres, solicitou que Bolsonaro faça vetos no texto original, pois considera o prazo de 5 dias um risco grave para o país.