Publicado 16/02/2021 18:40 | Atualizado 16/02/2021 18:41

Brasília - Nesta terça-feira (16), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi diagnosticado com Covid-19, segundo a assessoria. De acordo com as informações da pasta, Salles "apresentou leve febre, mas passa bem" e manterá isolamento em Brasília.



"O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira (16). Apresentou leve febre, mas passa bem. Manterá isolamento, conforme orientação médica", informou a assessoria do ministro por meio de nota.

Salles é o 15º ministro do governo a ser diagnosticado com a doença. No entanto, dois deles não fazem mais parte do Executivo: Marcelo Álvaro Antônio, então chefe da pasta do Turismo, e Jorge Oliveira, que comandava a Secretaria-Geral:

André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública

Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional

Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia

Eduardo Pazuello, ministro da Saúde

Fábio Faria, ministro das Comunicações

Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência

Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo

Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações

Milton Ribeiro, ministro da Educação

Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo

Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura

Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência

Wagner Rosário, controlador geral da União

Walter Souza Braga Netto, ministro-chefe da Casa Civil

Além dos ministros, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também foi diagnosticado com Covid-19, em julho de 2020, e seu vice, Hamilton Mourão.