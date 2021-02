Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 13:46

O Ministério da Saúde manifestou, nesta quinta-feira, a intenção de compra de mais 30 milhões de doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Esse novo pedido se junta aos 100 milhões de imunizantes já solicitados pelo governo federal, que serão entregues até agosto deste ano, conforme anunciou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta semana.

Por meio de ofício, o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, solicitou ao instituto o fornecimento dos imunizantes, bem como do cronograma de entrega das doses entre outubro e dezembro de 2021. O objetivo é ampliar ainda mais a vacinação para toda a população brasileira.



"Os 30 milhões se somam aos 100 milhões de doses já contratadas pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, com previsão de entrega ao Plano Nacional de Imunizações (PNI) de forma escalonada até setembro deste ano", disseram, em nota.

Novas doses

Nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou que o Brasil terá à disposição mais 4,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 entre o fim de fevereiro e o início de março. A informação foi dada em reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), realizada de forma virtual.



A remessa contará com 2,7 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, produzidas no Brasil, e 2 milhões da vacina da AstraZeneca/Oxford, importadas da Índia pela pasta. De acordo com o ministro, todas as vacinas dessa nova entrega serão destinadas apenas para a aplicação da primeira dose, para acelerar o processo de vacinação no Brasil.