Itamaraty monitora situação de brasileiros em Myanmar Marcello Casal JrAgência Brasil

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 20:04

O governo federal concluiu com o governo de Portugal, através do Itamaraty, negociações para realização de voo comercial extraordinário da empresa aérea TAP entre Lisboa e Guarulhos para trazer cidadãos brasileiros. Isso em razão da suspensão de voos diretos entre os dois países. O voo está previsto para a próxima sexta-feira, no dia 26.

Os dois governos vêm mantendo contatos para facilitar a realização de voos extraordinários desde a suspensão das operações decretada pelo governo português em 27 de janeiro. As companhias aéreas foram comunicadas das condições estabelecidas pelo governo português para autorizar voos dessa natureza.



O voo do dia 26 é uma operação privada. Os interessados devem tratar diretamente com a TAP da marcação ou aproveitamento de bilhetes aéreos. Tendo em vista o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto os passageiros com bilhetes confirmados pela TAP.



Permanecem inalteradas as exigências de documentos para viagem, assim como a apresentação de teste negativo para Covid-19 e o preenchimento de formulário da ANVISA (declaração de saúde do viajante) para entrada no Brasil.



A possibilidade de que novos voos sejam realizados, em bases igualmente comerciais, segue sendo tratada por ambos os governos pelos canais apropriados.



O Itamaraty, por meio da Embaixada em Lisboa e dos Consulados-Gerais em Lisboa, Porto e Faro, seguirá prestando toda assistência cabível aos brasileiros retidos em território português.