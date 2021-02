Brasil

Confirmadas novas variantes do coronavírus no Rio Grande do Norte

Pesquisa que confirmou a circulação foi realizada por meio de sequenciamento genético e está analisando 91 amostras do coronavírus, provenientes do Rio Grande do Norte e da Paraíba

Publicado 22/02/2021