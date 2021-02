Mais de 5,9 milhões de pessoas já receberam a 1ª dose da vacina, aponta consórcio Foto Assessoria

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/02/2021 20:53 | Atualizado 22/02/2021 20:57

Brasília - O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 22, a 5.982.640, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 22 Estados informaram dados atualizados e 128.887 pessoas receberam a primeira dose.



O número de imunizados representa 2,83% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 1.269.005 pessoas (0,60% da população).



O maior número de vacinados pertence a São Paulo. Até agora, o Estado imunizou 1.661.459 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 427.482 imunizados. Minas Gerais aplicou 499.928 doses da vacina.



Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:



Primeira dose:



AC - 16.775



AL - 89.141



AM - 218.652



AP - 23.398



BA - 415.778



CE - 262.501



DF - 115.369



ES - 108.515



GO - 187.456



MA - 134.786



MG - 499.928



MS - 107.102



MT - 79.372



PA - 116.711



PB - 98.947



PE - 264.973



PI - 65.163



PR - 284.460



RJ - 427.482



RN - 80.977



RO - 43.407



RR - 24.461



RS - 420.713



SC - 156.827



SE - 43.593



SP - 1.661.459



TO - 34.694



Segunda dose:



AC - 2.247



AL - 4.456



AM - 27.146



AP - 1.351



BA - 58.322



CE - 49.482



DF - 19.525



ES - 10.284



GO - 20.879



MA - 22.288



MG - 178.051



MS - 37.948



MT - 24.394



PA - 17.431



PB - 15.840



PE - 76.213



PI - 5.842



PR - 69.993



RJ - 80.876



RN - 19.594



RO - 3.832



RR - 5.638



RS - 43.525



SC - 47.305



SE - 19.817



SP - 404.006



TO - 2.720