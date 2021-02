Vacinas chegando ao Brasil Divulgação / Receita Federal

Rio - Um avião com dois milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 6h55, desta terça-feira. Após passar por trâmites alfandegários, a aeronave seguirá para o Rio para ser distribuída pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com a Fiocruz, assim que os imunizantes chegarem ao Rio, eles vão passar por conferência de temperatura e integridade da carga, receberão etiquetas com informações em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.

A previsão é que esse processo dure ao longo do dia e que essas doses estejam prontas na madrugada desta quarta-feira para serem distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) pela manhã.

O Instituto Butantan também comunicou que vai entregar outros 2,7 milhões de doses da CoronaVac esta semana. O Estado do Rio deverá receber cerca de 9% do total, cerca de 423 mil doses.



Além das doses prontas, a fundação informou que está previsto para o próximo sábado, a chegada de mais dois lotes de IFA, com o equivalente de insumo para produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina.

A iniciativa é parte de uma estratégia paralela à produção de vacinas a partir da chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), com o objetivo de contribuir com o fornecimento de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). A campanha de vacinação contra o coronavírus foi suspensa em algumas cidades do País devido à falta de imunizante.