Brasil registra 204 casos de variantes da covid-19 Roque de Sá/Agência Senado

Por Agência Brasil

Publicado 23/02/2021 20:31 | Atualizado 23/02/2021 20:37

Brasília - O Ministério da Saúde afirmou que tem monitorado o surgimento de variantes da covid-19 no Brasil. De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, a partir das notificações recebidas pelas secretarias estaduais de saúde, foram registrados 204 casos de variantes do vírus SARS-CoV-2 no Brasil. Os dados vão até 20 de fevereiro de 2021.



O levantamento identificou no Brasil 20 casos da variante britânica da covid-19, sendo 11 em São Paulo, seis na Bahia, dois em Goiás e um no Rio de Janeiro. Já a variante P1, encontrada pela primeira vez em Manaus, está presente em 184 casos identificados no país: Amazonas (60), São Paulo (28), Goiás (15), Paraíba (12), Pará (11), Bahia (11), Rio Grande do Sul (9), Roraima (7), Minas Gerais (6), Paraná (5), Sergipe (5), Rio de Janeiro (4), Santa Catarina (4), Ceará (3), Alagoas (2), Pernambuco (1) e Piauí (1).



O Ministério da Saúde enviou nesta terça-feira (23/2) uma nota técnica para os estados e para o Distrito Federal com informações sobre as novas variantes identificadas até o momento. O documento orienta medidas que devem ser adotadas e intensificadas pelas secretarias de Saúde estaduais, para monitorar e evitar a propagação das novas variantes no país.