Em Salvador (BA), todas as atividades não essenciais terão que fechar as portas até as 5h do dia 1º Márcio Filho / MTUR

Por Agência Brasil

Publicado 25/02/2021 15:18

Começa a valer a partir das 17h de hoje (25) as medidas restritivas adotadas pela Prefeitura de Salvador para conter o avanço nos casos de covid-19 na capital baiana. Com isso, todas as atividades não essenciais terão que fechar as portas até as 5h da segunda-feira (1°).



Desde a terça-feira (23), todos os campos e quadras públicos estão fechados para a realização de atividades esportivas. Ontem (24), foi a vez das praias e clubes sociais da cidade que voltaram a ser fechados. Nos dois casos, as determinações valerão pelo prazo inicial de sete dias.



Segundo o prefeito Bruno Reis, as interdições visam ampliar o isolamento social para conter o avanço de casos da covid-19 e evitar um possível colapso na rede de assistência à saúde. A capital baiana já tem um toque de recolher a partir das 20h, enquanto os bares e restaurantes só podem funcionar até as 18h.



“Diante da situação crítica da rede de saúde com o aumento dos casos, acabei de anunciar em conjunto com o governador da Bahia, Rui Costa, novas medidas para nossa cidade e toda região metropolitana. A partir de sexta (26), 17h, até segunda (1º), 5h, vamos fechar todas as atividades não essenciais”, disse o prefeito por meio de uma rede social.