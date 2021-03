Brasil

Segunda Turma do STF arquiva denúncia contra Arthur Lira no 'quadrilhão do PP'

"A acusação formulada pela PGR concentra-se em fatos investigados em outros inquéritos. Todos os fatos investigados já foram arquivados pela própria PGR ou rejeitados nesta Corte", argumentou o ministro Gilmar Mendes

Publicado há 1 hora