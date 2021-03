Maranhão e Bahia movem ação para que Bolsonaro exclua publicação sobre repasses AFP

Por iG

Publicado 03/03/2021 17:32 | Atualizado 03/03/2021 17:33

Brasília - Os governadores do Maranhão e da Bahia protocolaram uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) em que pedem que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apague ou corrija a publicação do dia 28 de fevereiro em suas redes sociais sobre os repasses aos estados. As informações são da Folha de S. Paulo.



No pedido, os representantes jurídicos dos governadores Flávio Dino (PCdoB) e Rui Costa (PT) colocam as informações divulgadas pelo presidente como enganosas e fake news. "Deve-se ressaltar que é prática contumaz e reiterada do atual Chefe do Poder Executivo Federal promover a desinformação como meio de manipular a opinião pública", escreveram. Além disso, segundo os governadores, os valores repassados aos estados estão distorcidos e a publicação pode gerar "interpretações equivocadas" e fomentar "a instabilidade política, social e institucional".

A postagem de Bolsonaro provocou atrito entre os governadores e o governo federal. Segundo um trecho da ação, a publicação dos valores, que englobam não só aqueles relacionados ao combate à pandemia, teria sido uma maneira do presidente repassar a eles a culpa pelos erros e omissões do executivo federal.

Em uma tentativa de conter o avanço da pandemia de Covid-19, os governadores sugeriram ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, uma medida restritiva única para todo o país. No entanto, eles foram avisados sobre a impossibilidade de tomar uma decisão como essa, já que o presidente é contra as medidas restritivas.