Cobras estavam dentro de meias de nylon quando descobertas pelos funcionários dos Correios Reprodução TV

Por iG

Publicado 03/03/2021 18:09

São Paulo - Quinze jiboias foram encontradas dentro de um pacote após passar pelo raio-x de uma agência dos Correios na última segunda-feira (1) em São Paulo.



As cobras estavam enroladas dentro de meias de nylon. Funcionários da agência acionaram a polícia ambiental após suspeitar de que havia algo vivo dentro do pacote.

Das 15 jiboias, 14 eram filhotes e uma adulta. Quando os policiais chegaram ao local para fazer o resgate, duas delas tentaram fugir, mas foram capturadas.



O pacote tinha como remetente um homem de Belém , capital do Pará, no norte do país. O destinatário, um homem da zona norte de São Paulo, foi autuado por crime ambiental e responderá processo.