Por IG - Último Segundo

Publicado 06/03/2021 12:39 | Atualizado 06/03/2021 12:41

Em São Paulo, na Freguesia do Ó, Igor Fanti, de 21 anos, foi preso após matar seu pai, Vicente Dias Fanti, de 63 anos, a marteladas. Filho único da vítima, está preso temporariamente por 30 dias pelo crime que foi cometido no dia 12 de fevereiro. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

De acordo com seu depoimento à polícia, o jovem confessou a autoria do crime e disse que motivação foi pelo fato de o pai ter insistido que ele procurasse um emprego. Na quinta-feira (4), foi decretado o pedido de prisão de dois homens suspeito de terem descartado o corpo de Vicente em um terreno, na zona oeste da cidade.

Segundo as informações das autoridades, a vítima estaria sentada em uma cadeira de praia vermelha, com as pernas posicionadas e apoiadas em um degrau, em seguida, ele levou o primeiro golpe de martelo na cabeça, dado pelas costas de Vicente. Ele foi encontrado com o rosto desfigurado.

Após cometer o crime, o filho pegou o carro do pai e foi se encontrar com uma mulher. Dias depois do crime, ele junto de sua mãe, foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de seu pai e posteriormente foi em seu velório.

Caso está sendo investigado pelo 28º Distrito Policial, Freguesia do Ó. Desde o dia 14 de fevereiro, Vicente Dias Fanti era tido como desaparecido nas redes sociais e era procurado por família, amigos e conhecidos.