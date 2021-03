Motorista foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu à disposição da Justiça Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 18:31

Policiais do 2ª BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) apreenderam mais de 2,7 toneladas de drogas, próximo ao município de Agudos, em São Paulo, nesta sexta-feira (5). O motorista foi detido na ação.



A equipe pertencente ao TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) fazia patrulhamento pela Rodovia João Baptista Cabral quando abordagem o motorista de um caminhão com carga de feno.



Feita a vistoria, foram localizados 4.708 tijolos de maconha, que totalizando 2.751 quilos. O motorista disse que pegou o caminhão já carregado no município de Iporã (PR) e sua intenção era levar até a capital paulista, onde seria pago pelo serviço. Ele foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu à disposição da Justiça.