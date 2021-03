Renato Casagrande (PSB) é um dos governadores que vão se reunir com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta segunda-feira (8) Reprodução/Twitter

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), avalia como "bem importante" a criação de um grupo nacional de trabalho contra a covid-19 no País - que envolva as presidências do Congresso Nacional, governadores e o Ministério da Saúde - a fim de tomar medidas contra o avanço da doença no País . "São decisões que seriam muito importantes de serem tomadas em conjunto até para ter junto o Ministério da Saúde ou o governo federal. Se não for numa proatividade, se não for protagonista, mas que estejam juntos nessas medidas", disse Casagrande em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Para Casagrande, a falta de adesão do presidente Jair Bolsonaro a certas medidas para conter a doença gera "um debate desnecessário" e "inviabiliza certas medidas". "Nós estamos em uma situação da pandemia que é de guerra, nós não estamos numa briguinha política menor", disse.

"Desde o início da pandemia, a gente (governadores) pede ao presidente da República que coordene uma ação que seja nacional", afirmou Casagrande. Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de conferir liberdade aos governos regionais para definir estratégias mais restritivas no combate à doença, o governador do Espírito Santo avalia que "não foi uma medida equivocada". "Os Estados têm autonomia, mas isso não tira também o trabalho e a responsabilidade do governo federal", completou.