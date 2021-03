Única vacina que teve registro aprovado no Brasil e que, por enquanto, não está na campanha nacional é a da Pfizer AFP

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 11:45 | Atualizado 08/03/2021 12:04

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu, nesta segunda-feira (8), com representantes da farmacêutica Pfizer. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da República busca acelerar as conversas para a compra de doses da vacina e negociar “uma escala maior”. As informações são do portal “G1”.

Guedes contou, no Palácio do Planalto após a reunião, que Bolsonaro conversou com o presidente mundial da farmacêutica e que o governo já estava “negociando há bastante tempo com a Pfizer”. Ele explicou que havia “um problema de escala”: “Nós precisamos de uma escala maior e esse foi o pleito do presidente", disse.

Publicidade

O imunizante produzido pela Pfizer é, até o momento, o único aprovado com registro definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil. O governo federal, porém, ainda não comprou nenhum lote de vacinas da farmacêutica e vinha mostrando resistência à assinatura do contrato.

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o próprio presidente já haviam demonstrado insatisfação com as condições “draconianas” impostas pela Pfizer no contrato. A queixa se refere à uma cláusula que protege e isenta a farmacêutica de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais causados pelo imunizante.

Publicidade

O ministro Paulo Guedes afirmou ainda que, durante a reunião, Bolsonaro “fez um apelo, do ponto de vista do Brasil, exatamente para nós acelerarmos as nossas negociações basicamente visando escala", finalizou.