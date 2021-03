Gleisi Hoffmann Jorge Ferreira / Parceiro / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:01 | Atualizado 08/03/2021 20:06

Após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ter anulado todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 13ª Vara Federal de Curitiba, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, disse que Sergio Moro nunca poderia ter julgado Lula.

Em uma publicação no Twitter, Gleisi escreveu que a decisão do ministro do STF vem depois de cinco anos de atraso. "Estamos aguardando a análise jurídica da decisão do ministro Fachin, que reconheceu com cinco anos de atraso, que Sergio Moro nunca poderia ter julgado Lula".

Além da presidente do PT, o líder do partido na Câmara dos Deputados, Bohn Gass (RS), afirmou nesta segunda-feira que a “farsa da Lava-Jato acabou”. "Anulação dos processos contra Lua, @LulaOficial, é o fim da farsa montada contra ele, para tirá-lo da eleição. Mesmo que de forma tardia, faz-se Justiça. Celebremos. Enfim, temos de volta o líder capaz de reconstruir o Brasil", disse ele.

O deputado federal ainda escreveu a seguinte declaração. "Ainda sob impacto e forte emoção, compartilho essa notícia. Será que estamos, finalmente, diante de uma decisão justa em relação a @LulaOficial?".

O presidente nacional do MDB e deputado federal, Baleia Rossi, também deu um parecer favorável a decisão. "Há que se respeitar todas decisões da Suprema Corte, pois ela é formada de acordo com as regras da Constituição de 1988. Que todos tenhamos consciência disso, a fim de que nossa democracia seja preservada sempre, escreveu".

SERENIDADE e EQUILÍBRIO.



Há que se respeitar todas decisões da Suprema Corte, pois ela é formada de acordo com as regras da Constituição de 1988. Que todos tenhamos consciência disso, a fim de que nossa democracia seja preservada sempre. — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) March 8, 2021

O ex-candidato à presidência da República Guilerme Boulos comemorou a decisão, que classificou como uma vitória da democracia. "Com 3 anos de atraso, Fachin anula condenações de Lula. A farsa que elegeu Bolsonaro está desmontada. Ganha a democracia. Parabéns @LulaOficial!".

Com 3 anos de atraso, Fachin anula condenações de Lula. A farsa que elegeu Bolsonaro está desmontada. Ganha a democracia. Parabéns @LulaOficial! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 8, 2021

"Como ex-magistrado federal, fico muito feliz", disse o governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB). "Há muitos anos, venho sublinhando que esses processos contra o ex-presidente Lula jamais poderiam ter sido julgados em Curitiba. Incompetência processual que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Vitória da Constituição. Como ex-magistrado federal, fico muito feliz", escreveu.

Há muitos anos, venho sublinhando que esses processos contra o ex-presidente Lula jamais poderiam ter sido julgados em Curitiba. Incompetência processual que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Vitória da Constituição. Como ex-magistrado federal, fico muito feliz. — Flávio Dino (@FlavioDino) March 8, 2021

Para a deputada federal Talíria Petrone (Psol), a decisão de Fachin "escancara, mais uma vez, as farsas do ex-juiz Sergio Moro":

"O ministro Edson Fachin, do STF, anulou as condenações contra Lula! Essa decisão devolve, corretamente, os direitos políticos do ex-presidente e escancara, mais uma vez, as farsas do ex-juiz Sergio Moro.

Basta de perseguição política!".