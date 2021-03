Postos de imunização vão funcionar exclusivamente para a aplicação da segunda dose Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 05:56 | Atualizado 09/03/2021 06:02

A prefeitura de São Luis, no Maranhão, adivulgou a suspensão da vacinação de idosos contra a covid-19, a partir desta terça-feira (9), no Centro Municipal de Vacinação do Multicenter Sebrae, no bairro Cohafuma, e o Drive Thru, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), na área Itaqui-Bacanga.



Segundo a nota divulgada nas redes sociais da prefeitura, os postos de imunização vão funcionar exclusivamente para a aplicação da segunda dose da vacina, até que cheguem mais doses. Também foi informado que, assim que as mais doses forem disponibilizadas, o público será comunicado sobre quais grupos de vacinação serão imunizados, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI).