Suspeição de Sérgio Moro deve ser pauta da segunda turma do STF nesta terça-feira (09) Reprodução/IG Minas Gerais

Por IG - Último Segundo

Publicado 09/03/2021 09:17 | Atualizado 09/03/2021 09:19

De acordo com Edson Fachin, ministro que anulou as ações contra Lula, as ações de Moro e possíveis acusações de que a Lava-Jato poderia ter atuado de maneira parcial 'perderam o objeto', ou seja, não são mais válidas. Já Gilmar, relator do caso, pensa diferente.

Segundo apurado pela jornalista, o assunto deverá entrar em pauta da segunda turma da Suprema Corte. O caso está sob pedido de vista de Gilmar desde 2018. Caso ocorra o julgamento da suspeição de Moro, Fachin pode enfrentar uma votação de algo que o próprio argumentou que não poderia mais ser votado.