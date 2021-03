Ministro Gilmar Mendes decidiu incluir a análise da suspeição de Moro na pauta da Segunda Turma do STF desta terça-feira (9) Divulgação/stf

Por IG - Último Segundo

Publicado 09/03/2021 12:26 | Atualizado 09/03/2021 12:27

De acordo com Edson Fachin, ministro que anulou as ações contra Lula, as ações de Moro e possíveis acusações de que a Lava Jato poderia ter atuado de maneira parcial 'perderam o objeto', ou seja, não são mais válidas. Já Gilmar, relator do caso, pensa diferente e vai levar o julgamento à plenário.

O recurso sobre a suspeição do ex-juiz é um habeas corpus e foi movido pela defesa de Lula. Os advogados do ex-presidente entendem que Moro foi imparcial ao longo dos processos e que, por isso, as condenações contra Lula devem ser anuladas.

Na Segunda Turma, o recurso começou a ser votado ainda em dezembro de 2018. Os ministros Carmen Lucia e Edson Fachin (relator) votaram contra a suspeição. Na ocasião, Mendes pediu vista (mais tempo para analisar o caso). Agora, ele devolve a ação para a conclusão da análise.