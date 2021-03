Por IG - Último Segundo

Publicado 09/03/2021 14:34

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta terça-feira (9), que "existe algo a perder mais importante que a própria vida: a liberdade". Ele fez uma publicação em redes sociais hoje junto com um vídeo em que menciona casos de corrupção de governos anteriores. A mensagem vem um dia após o Supremo Tribunal Federal restaurar os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ninguém vence uma maratona se não tiver preparado", disse Bolsonaro na rede social. "Aos que teimam em desunir lembre-se que existe algo a perder mais importante que a própria vida".

No vídeo, que aparenta ser antigo, divulgado junto com a mensagem, Bolsonaro mencionou: "Pode ser que haja corrupção no meu governo. Se aparecer, boto no pau de arara o ministro".

Com a liberação de Lula para concorrer na próxima eleição presidencial, Bolsonaro teria um adversário forte em 2022. Em 2018, ele concorreu sem o petista, que estava barrado pela Lei da Ficha Limpa.