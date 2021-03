Por IG - Último Segundo

Nesta terça-feira (09), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), disse que “pouco importa se haverá Lula” nas próximas eleições presidenciais em 2022. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

Tal declaração foi feita um dia depois do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogar condenações do ex-presidente da Operação Lava Jato, o tornando elegível novamente. Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha capacidade de julgar Lula. Dessa maneira, ele se tornou elegível outra vez, com a Lei da Ficha Limpa e tem novamente seus direitos políticos.

Por meio de suas redes sociais, Eduardo Bolsonaro ressaltou que não há como “desver os escândalos” do petista durante tempo em que foi chefe do executivo.

Eduardo ainda disse que “pouco importa” se o ex-presidente se candidatar em 2022 e aproveitou oportunidade para mais uma vez, defender o voto impresso. “O foco da democracia tem que estar no voto impresso e auditável”, finalizou.