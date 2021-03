"Boa tarde a todos", escreveu o presidente na publicação Reprodução: Facebook

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/03/2021 16:52

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nesta terça-feira, 9, em seu perfil no Facebook, uma foto da transmissão do julgamento da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro no caso da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá. "Boa tarde a todos", escreveu o presidente na publicação.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu retomar o julgamento de Moro, após uma tentativa do ministro Edson Fachin em adiar a análise do caso, mas acabou derrotado pelo colegiado por 4 votos pela continuidade das discussões.

Sérgio Moro foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, mas anunciou sua demissão após um ano e quatro meses no primeiro escalão do Planalto, em abril de 2020. Segundo o ex-ministro, sua demissão foi motivada pela troca na direção-geral da Polícia Federal (PF). Por ordem de Bolsonaro, Maurício Valeixo, indicado por Moro, foi afastado do cargo.

O ex-juiz federal defende que o presidente da República realizou a troca no comando da PF para "colher" informações e relatórios de inteligência. "Falei para o presidente que seria uma interferência política. Ele disse que seria mesmo", disse Moro na época.

Após a saída do governo, Moro despontou em pesquisas eleitorais como um dos principais adversários de Bolsonaro no pleito de 2022.