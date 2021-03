Brasil

Covid-19: Brasil tem quase 2 mil mortes em 24h e registra novo recorde

Maior aumento diário havia sido registrado no dia 3 de março, com 1.910 óbitos. Já são 268.370 vidas perdidas pela doença desde o início da pandemia no Brasil, de acordo com o levantamento do Conass

Publicado há 3 minutos