Brasil

Crítica de ONGs, Carla Zambelli deve assumir Comissão do Meio Ambiente

Conhecida por ser defensora da linha de frente do governo Bolsonaro, a deputada, de 40 anos, teve apoio direto do Palácio do Planalto e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para assumir o comando da comissão

Publicado há 52 minutos