Ocupação de UTIs atinge 100% em pelo menos 19 hospitais de São Paulo

Publicado 10/03/2021 09:11

O aumento de casos, mortes e internações por Covid-19 no estado de São Paulo, que há pelo menos duas semanas apresentam índices recorde, já causou a ocupação completa dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em pelo menos 19 hospitais do estado. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 25 unidades de saúde já possuem ocupações de mais de 95% dos leitos.

As informações foram divulgadas em reportagem do portal Uol. De acordo com o levantamento, dos 19 centros lotados, 15 são hospitais estaduais que registram máxima de leitos de UTI diariamente. Em nota, o governo do estado de São Paulo reforçou que 780 novos leitos de UTI devem funcionar no estado com instalação nos próximos 20 dias, além de 11 hospitais de campanha.

Ainda segundo o estado, São Paulo sofre a falta de recursos por parte do governo federal, que ainda não repassou integralmente os recursos destinados à manutenção dos leitos. "É preciso o apoio de toda a população para reduzir a sobrecarga no SUS e o número de mortes. Todos devem seguir os protocolos sanitários, com uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social e respeito a fase vermelha do Plano São Paulo", reforça a nota.