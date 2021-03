"Presidente não é eleito para falar bobagem, fake news", declarou Lula Ricardo Stuckert/Fotos Publicas

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 12:24

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta quarta-feira (10), um discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, anular as condenações realizadas pela força-tareja da Operação Lava Jato.

Em seu discurso, Lula mirou o atual presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) dizendo que "presidente não é eleito para falar bobagem, fake news. Não é eleito para incentivar a compra de armas como se necessitássemos de armas".

